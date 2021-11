Política Evento de filiação de Bolsonaro reúne filhos do presidente e caciques do PL Sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual foi eleito, Bolsonaro já passou por oito partidos desde que iniciou sua vida política, em 1989

Políticos, autoridades, caciques do PL e os filhos do presidente estão reunidos na manhã desta terça-feira em Brasília para a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao partido. Sem partido desde 2019, quando deixou o PSL, pelo qual foi eleito, Bolsonaro já passou por oito partidos desde que iniciou sua vida política, em 1989. Ele deixou o PSL em meio a uma série ...