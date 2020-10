Política Estratégia de defesa de Flávio Bolsonaro une interesses de Lula e de ministros do STF e TCU Novo questionamento de senador, que acionou estruturas do governo, envolve acesso a dados fiscais por auditores da Receita

A nova estratégia de defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para tentar anular as investigações sobre a “rachadinha” tem potencial para unir interesses de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TCU (Tribunal de Contas da União) que entraram em rota de colisão com a Receita Federal. A via a ser usada para colher informações sobre acessos a dado...