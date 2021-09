Política Estado reconhece falta de concurso na educação e aceita acordo de 120 dias para anunciar certame Acordo entabulado pelo juiz Willian Trigilio da Silva em ação do Ministério Público prevê mais 30 dias para estado informar quantidade de contratos temporário em atuação na Seduc

O governo do Tocantins, finalmente, admitiu para a Justiça estadual que há necessidade de realizar concurso público na Secretaria de Educação, Cultura, Juventude e Esportes (Seduc), durante audiência judicial realizada pelo juiz Willian Trigilio da Silva, com o promotor de Justiça Vinicius de Oliveira e Silva, o procurador do Estado Rodrigo Lima Correia e a secretária d...