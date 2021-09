Política Estado não detalha projeto de concessão em coletiva e prevê publicação para consulta no final do mês Segundo governo e BNDES, projeto de concessão está em construção e ficará disponível em sistema online

O Governo do Estado afirmou que os projetos a respeito da concessão dos parques estaduais estarão disponíveis para consulta pública somente a partir do dia 30 deste mês, através de um sistema online. O projeto ainda não está concluído, segundo informações repassadas em uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira, 2, no Palácio Araguaia. O Jornal do Tocant...