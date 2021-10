Política Estado exonera alta cúpula da SSP investigada e secretários Quaresmin e Ineijaim José, a pedido Entre os exonerados estão o secretário da SSP Cristiano Barbosa Sampaio, a delegada geral Raimunda Silva de Paiva, o corregedor-geral Pública Ronan Almeida Souza e outros nomes

Em comunicado, o Governo do Tocantins informou que publicará a exoneração dos investigados das operações Éris e Hygea na alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública e também do secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Claudinei Aparecido Quaresemin, e do secretário Executivo da Administração, Ineijaim José Brito Siqueira. Esses dois últimos teriam realizado o...