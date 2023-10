Servidores públicos do Executivo estadual e de Palmas terão um feriado prolongado a partir de quinta-feira, 5, quando é comemorado o aniversário de 35 anos do Tocantins após os chefes dos poderes decretarem ponto facultativo para a sexta-feira 6, dia posterior ao feriado de criação do Estado.

O decreto estadual saiu na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 3, com determinação do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para os dirigentes do órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual preservarem os serviços essenciais de ada áreas de competência.

A prefeitura também decretou ponto facultativo no dia 6 e também no dia 13, posterior ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12.

Nesse período, os restaurantes credenciados no programa de alimentação popular não irão funcionar. As escolas e creches da rede municipal estão fora do decreto do ponto facultativo, por terem calendário escolar próprio.

Os serviços essenciais como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segurança e órgãos ligados ao serviço social que mantêm sistema de plantão, além do transporte público, irão funcionar normalmente.

Shows

A estrutura para os shows em comemoração ao aniversário de 35 anos do estado já começou a ser montada na Praça dos Girassóis, localizada no plano diretor sul da capital, desde o início desta semana. Segundo o governo, os artistas devem subir ao palco em ambos os dias às 19h.

No primeiro dia, irão se apresentar a dupla Maiara e Maraisa, Anavitória, Rick e Renner, Débora e Gerúsia, Evoney Fernandes, Lauana Prado e Flaguim Moral. O segundo dia será marcado com cantores gospels como o Grupo Amém, Daniel e Samuel, Theo Rubia, Bruna Karla e Cassiane.

Os artistas foram anunciados no dia 18 de setembro, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), durante a festa da Colheita do Capim Dourado na comunidade de Mumbuca, em Mateiros.