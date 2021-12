Política Estado e Palmas decretam luto oficial de três dias pela morte de Brito Miranda Pai do ex-governador Marcelo Miranda faleceu na tarde deste sábado

O Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas decretaram luto oficial de três dias pela morte de José Edmar Brito Miranda, ex-secretário de Infraestrutura do Estado e pai do ex-governador Marcelo Miranda. Ele morreu na tarde deste sábado, 25, em São Paulo. “É uma perda grande não só para os familiares, amigos e a classe política, mas para todos os tocantinenses. Brito Mira...