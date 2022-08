Política Estado designa Adams Cirino Gregório para comando interino da ATI Superintendente assume após queda do ex-presidente George Brito por supostas irregularidades na gestão

O Diário Oficial do Estado de terça-feira, 9, traz a designação do Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação Adams Cirino Gregório para responder interinamente pela Agência de Tecnologia da Informação do Tocantins (ATI), inclusive quanto ao ordenamento de despesas. Ele passa a responder pelo órgão a partir desta quarta-feira, 10. ...