Política Estado deixa de repassar R$ 8 milhões de consignados a banco e leva TCE a multar secretário Tribunal identifica atos de gestão ilegais e antieconômicos que causaram dano ao erário, aplica sanção de R$ 1 mil a Sandro Armando e manda CGE abrir investigação contábil para investigar responsáveis pelo não repasse ao Bradesco

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) multou em R$ 1 mil reais o secretário da Fazenda Sandro Henrique Armando por não atender às decisões da corte em uma representação formulada pelo Banco Bradesco Financiamentos e Banco Bradesco contra o Estado do Tocantins. Os bancos conveniados para empréstimos consignados dos servidores ajuizaram a demanda após o governo do Estado n...