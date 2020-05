Política 'Está na mão do Lewandowski', diz Bolsonaro sobre divulgação de exames de coronavírus O 'Estadão' recorreu ao Supremo depois de o STJ ter derrubado a determinação para que o presidente tornasse públicos os documentos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 13, que “está na mão” do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), a divulgação de exames do novo coronavírus que realizou. Bolsonaro diz que o resultado de dois testes deu negativo, mas se recusa a divulgar os papéis. O Estadão recorreu ao Supremo depois de o Superior Tribunal de Justiça (...