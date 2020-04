Política 'Esse não era o momento de perder ninguém', diz dono da Havan sobre demissão de Moro Hang, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, se disse muito triste com a saída do ministro da Justiça

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, disse que a saída de Sérgio Moro é uma grande perda para o governo atual. "Para mim, perdemos um grande centroavante." Hang, um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, se disse muito triste com a demissão do ministro da Justiça. "Esse não era um momento de perder ninguém. Eu não teria feito isso", disse Hang, ao s...