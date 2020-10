Política Escândalo do dinheiro na cueca abre espaço para avanço do centrão no Senado O nome mais cotado para ocupar a vaga após a licença de Rodrigues é de Kátia Abreu

A lacuna deixada pelo afastamento de Chico Rodrigues (DEM-RR) da vice-liderança do governo no Congresso abriu um espaço que pode ser ocupado pelo centrão. O nome mais cotado para ocupar a vaga após a licença de Rodrigues, que foi flagrado com dinheiro na cueca e entre as nádegas, é de Kátia Abreu (PP-TO). A facilidade com que a senadora circula entre parlamentar...