Política Ernesto nega falas anti-China à CPI e irrita Omar Aziz A resposta foi em uma pergunta do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), sobre se as falas do ex-chanceler do Brasil contra o país asiático teria impactado nos atrasos de insumos chineses para as vacinas

O ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo negou, nesta terça-feira (18), à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado que tenha feito afirmações contra a China durante sua gestão . As negativas irritaram o presidente do colegiado, Omar Aziz (PSD-AM), que o orientou a não mentir em seu depoimento. “Eu não lembro de nenhuma declar...