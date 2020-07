Política Entidades sindicais denunciam Bolsonaro ao Tribunal de Haia por crime contra a humanidade Para sindicatos, presidente colocou em risco população ao causar aglomerações, não usar máscara e promover uso da hidroxicloroquina

Um grupo de entidades sindicais brasileiras ingressou no domingo (26) com uma ação no Tribunal Penal Internacional, em Haia (Holanda), contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por crime contra a humanidade. A Rede Sindical Brasileira Unisaúde, formada por entidades de saúde e que representa mais de um milhão de trabalhadores do setor, acusa o presidente de "fa...