Política Entidades de direitos humanos e indigenista criticam proposta de criação de gado na Ilha do Bananal Conselho Indigenista e Centro de Direitos Humanos se manifestaram sobre despacho do procurador Álvaro Manzano que dá autonomia para indígenas contrataram direto com fazendeiros, revelado pelo JTo

O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e o Centro de Direitos Humanos de Palmas (CDHP) criticaram a manifestação do procurador da república Álvaro Lotufo Manzano na qual defende autonomia para os indígenas da Ilha do Bananal, que abriga o Parque Indígena do Araguaia onde moram as comunidades dos povos Karajá e Javaé, celebrarem contratos de criação de gado com fazendeiros n...