Política Entidades de comunicação pedem apoio a medidas contra fake news e valorização do jornalismo Documento assinado por 27 instituições destaca a valorização do jornalismo, da publicidade nacional e de práticas responsáveis e transparentes no combate a fake news

Uma coalizão formada por 27 entidades representativas do setor da comunicação social do país protocolou na terça-feira, 18, correspondência destinada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). No documento, é solicitado apoio da Câmara a uma série de aspectos do projeto de lei de combate às chamadas fake news (PL 2630/20). A proposta da coalizão ...