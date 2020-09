Política Entenda protocolo sanitário para eleitores e mesários na votação em meio à pandemia Eleitores serão obrigados a usar máscaras e não haverá biometria nas eleições municipais de novembro

As eleições municipais de 2020 de novembro terão um protocolo sanitário para evitar a disseminação de coronavírus entre eleitores e mesários. Entre as regras estão a obrigatoriedade do uso de máscaras pelos eleitores e mesários. "Se estiver sem máscara, não pode entrar [no local de votação]", afirmou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso. O Plano de Seguranç...