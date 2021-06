Política Entenda as suspeitas na compra de vacinas, o relato sobre propina e a cronologia da crise sob Bolsonaro Ao longo da CPI da Covid, a pressão e insatisfação com o governo de Jair Bolsonaro se intensificou frente a inúmeras evidências que surgiam da falta de interesse e omissão do governo em adquirir e negociar vacinas

