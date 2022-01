Enquanto aguarda a definição da federação que o partido firmará, com prazo para definir até 15 de fevereiro deste ano, o ex-deputado Paulo Mourão conseguiu reunir em todo de seu projeto político os coordenadores do partido e 11 das 14 coordenadoras setoriais para referendar sua pré-candidatura ao governo estadual pelo PT.

As setoriais respondem pela pauta das mulheres, direitos humanos, saúde, cultura, educação, juventude, LGBTQiA+, sindical, economia solidária, combate ao racismo, comunitário e meio Ambiente e aprovaram uma agenda de trabalho para o fortalecimento das pré-candidaturas no estado.

Se conseguir aval da direção nacional e a federação lhe permitir candidato, Mourão deve ter como adversários duas prováveis candidaturas, a do atual governador interino, Wanderlei Barbosa, que trabalha para aglutinar o DEM da deputada federal Dorinha e o PP da senadora Kátia Abreu. Outra frente é do senador Eduardo Gomes (MDB)na qual gravitam ainda os ex-prefeitos de Gurupi Laurez Moreira (Avante) e Ronaldo Dimas (Podemos.

“Todos os projetos advêm da ala do “siqueirismo” e todas elas estão com o mesmo propósito de minar uma candidatura da esquerda, que é a única com real chance de promover uma mudança no esquema de corrupção que tem predominado no Tocantins, e esse projeto, só nós, com o presidente Lula, temos condição de colocar um projeto de Estado para transformar o Estado e esse é um sentimento que emana do povo, este é o momento da mudança e nós somos a estrutura dessa mudança”, disse Mourão, por telefone.

“Nós trabalhamos para a definição da federação e termos candidatura própria, para fazermos um enfrentamento desses grupos que, ao longo dos 33 anos do Tocantins, sempre adotaram os ideais da direita, e, em quase a sua totalidade faz parte dos esquemas de corrupção que une Assembleia Legislativa e Executivo e onde os aparelhos institucionais de controle não funcionam”.

Na tarde desta quinta-feira, o partido distribuiu um comunicado afirmando que as coordenações do partido reafirmaram, no encontro de quarta-feira, 19, "a importância de fortalecer a pré-candidatura petista na sociedade, no sentido de promover a conscientização da necessidade de uma nova dinâmica de desenvolvimento inclusivo para o Tocantins."