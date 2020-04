Política 'Enquanto eu for presidente, não haverá aborto', diz Bolsonaro a apoiadores Padre polonês e um grupo de crianças cantaram e entregaram miniaturas de fetos ao presidente na frente do Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (23) que enquanto for presidente "não haverá aborto" no Brasil. A descriminalização do aborto nos casos de grávidas infectadas pelo zika vírus está sendo estudada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento estava previsto para começar nesta sexta-feira (24) mas ainda não há confirmação. Na saída do Pa...