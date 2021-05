Política Encontro e foto de FHC com Lula incomodam tucanos As pesquisas de intenção de voto mostram uma polarização entre Lula e Jair Bolsonaro, e os outros candidatos bem atrás

O presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse nesta sexta-feira (21) que o encontro entre os ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “ajuda a derrotar Bolsonaro, mas não faz bem a um potencial candidato do PSDB”. FHC e Lula almoçaram juntos e, nesta sexta-feira (21), o petista publicou foto dos 2 se c...