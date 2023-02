A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu judicialmente a condenação definitiva da empresa sediada em Araguaína Transviagens (Alves Transportes Ltda) apontada entre 59 suspeitos de financiar o fretamento de ônibus para os atos golpistas do dia 8 de janeiro que depredou a Praça dos Três Poderes em Brasília.

O pedido da AGU ocorreu no mesmo processo urgente (ação cautelar) que bloqueou os bens de 52 suspeitos. Agora, o órgão que representa o governo federal na Justiça, corrige o número de alvos para 54 pessoas (físicas) e mais cinco jurídicas (três empresas, um sindicato e uma associação) e pede que a cautelar seja convertida em ação civil pública.

A Advocacia-Geral da União pede a condenação de todos ao ressarcimento de R$ 20,7 milhões. O valor é considerado o prejuízo incontroverso calculado sobre estrago causado ao Supremo Tribunal Federal (R$ 5,9 milhões), ao Congresso Nacional (R$ 3,3 milhões) e Palácio do Planalto (R$ 7,9 milhões).

“Esses demandados tiveram papel decisivo no desenrolar fático ocorrido no último dia 8 de janeiro de 2023 e, portanto, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal e derivados desses atos, disso decorrendo a sua legitimidade passiva”, afirma o órgão na petição, que tem 19 páginas.

Para a AGU, a aglomeração de pessoas com fins não pacíficos “só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas” e com consciência, pois os chamamentos e convocação para participarem do evento faziam “referência expressa a desígnios de atos não pacíficos” e de “tomada de poder, fato que demonstra uma articulação prévia ao movimento com finalidade não ordeira”.

A AGU diz, na petição, que em um regime democrático, como no Brasil, “contraria os costumes da democracia e a boa-fé a convocação e financiamento de um movimento ou manifestação com intento de tomada do poder, situação essa que evidencia a ilicitude do evento ocorrido".

O JTO tentou contato com o advogado a empresa, Adriano Vando da Silva, de Barretos e também com o empresário Jean Rycardo Alves Cordeiro, proprietário, para comentar este novo pedido, mas não conseguiu. O espaço está aberto.

Na cautelar, a empresa pediu sua exclusão do processo. À Justiça a defesa argumenta ter havido erro no preenchimento da “Licença de Viagem” na qual figura como contratante de um fretamento. Segundo a defesa, a real contratante teria sido Rônia Daniela Vieira Silva. A mulher, uma mineira de 41 anos, foi uma das detidas após a invasão em Brasília.

Contudo, o juiz federal Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal, ainda não decidiu sobre a exclusão da empresa.

De acordo com o último despacho do magistrado sobre o pedido, o juiz disse que vai ouvir primeiro a manifestação da União. A empresa figura como contratante de dois fretamentos diferentes dos veículos de placas BXG-0J75 e OMJ-1003, conforme relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) como proprietária de dois outros veículos (placas BBT-0A93 e CPH-3F78) também listado pela agência como participantes dos atos golpistas.

A empresa Transviagens (com razão social Alves Transporte) registrada em Araguaína desde 29 de junho de 2021.