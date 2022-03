Política Empresa citada em ação do MP contra deputados por convênio automobilístico nega envolvimento Bambu Produções afirma que apenas forneceu orçamento ao Automóvel Clube mas não foi escolhida nem prestou qualquer serviço nos convênios firmados com a Seduc alvo de ação para devolução de R$ 500 mil

Citada na ação do Ministério Público do Tocantins que pede o ressarcimento de R$ 500 mil repassados por emendas parlamentares para o Clube do Automóvel, suspeitas de desvio, a empresa Bambu Produções declarando que o único ato da empresa no processo investigado foi ter apresentado um orçamento. “A empresa não foi a vencedora, não executou os serviços, não foi te...