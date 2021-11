Política Empresário Joseph Madeira não assumirá secretaria no governo de Wanderlei Barbosa Empresário enviou nota à imprensa informando sua decisão

Nesta sexta-feira, 5, em nota à imprensa, o empresário Joseph Madeira, disse que não assumirá o cargo de secretário da Governadoria do Governo do Tocantins, conforme havia sido nomeado pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa. Conforme o documento, o motivo do declínio do cargo seria relacionado a um problema de saúde e restrita orientação médica, "diagn...