Política Empresário é condenado a indenizar prefeita de Palmas em R$ 20 mil por danos morais Sentença do juiz Rubem Carvalho afirma que Bruno Teixeira atingiu a honra da prefeita ao xingá-la pela derrota derrota de Carlos Amastha nas eleições de 2018

O empresário Bruno Teixeira da Cunha, preso em Santa Catarina na ação penal por suspeita de ter mandado matar o empresário Elvisley Lima em Palmas no ano passado, terá de indenizar a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) em R$ 20 mil. A sentença é do juiz Rubem Ribeiro de Carvalho, à qual o JTo teve acesso nesta sexta-feira, 8. Segundo o processo, no dia 4 ...