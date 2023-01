Política Empossado, Wanderlei nega crimes eleitorais para se reeleger e pede parcerias com Assembleia e União Governador disse que não usou a máquina pública para conquistar vitória nas urnas e quer uma gestão de modelo compartilhado com outros poderes "sem entregar mandato para a Assembleia"

Após ser empossado para um novo mandato, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) negou que tenha cometido crimes eleitorais para se reeleger ao lado do vice, Laurez Moreira (PDT), em cerimônia na Assembleia Legislativa na manhã deste domingo. Reeleito no primeiro turno com 58,14% dos votos válidos o governador é alvo de ações de pelo menos cinco ações de Inv...