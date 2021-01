Política Empossada para novo mandato, Cinthia Ribeiro fala de reafirmação e mudanças pós-pandemia “Será primordial que estejamos prontos e atentos para ouvir este novo cidadão, que está emergindo desta crise comportamental, com novos hábitos, novas preocupações, novas demandas e novas prioridades”, afirmou a prefeita reeleita

Empossada para novo mandato à frente do Executivo de Palmas, a prefeita reeleita, Cinthia Ribeiro, destacou os desafios do pós-pandemia do Covid-19 e a reafirmação de seu compromisso como gestora da Capital. A solenidade com a posse para os próximos quatro anos de Cinthia, do vice-prefeito de Palmas, André Gomes, e dos 19 vereadores eleitos ocorreu nesta sexta-feira, 1...