Política Emocionadas, irmãs relatam tristeza pela morte de Maguito Vilela: ‘era um grande líder familiar’ Além do prefeito licenciado, elas também perderam outras duas irmãs em decorrência das complicações causadas pela Covid-19

As irmãs de Maguito Vilela, Nice e Leila, relataram emocionadas nesta quarta-feira (13) que a família está “sem chão” após a perda do prefeito licenciado de Goiânia. Maguito morreu hoje, às 4h10, após mais de dois meses internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo (SP). “Ele era um grande líder familiar, líder ...