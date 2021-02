Política Em vez de impeachment, oposição quer desgaste de Bolsonaro até 2022 Avaliação de congressistas é que esquerda amargaria derrota e presidente poderia sair mais forte do processo no Legislativo

Apesar dos tuitaços, panelaços e carreatas, congressistas da oposição admitem nos bastidores que lhes interessa mais a manutenção de "clima de impeachment" e sangria de Jair Bolsonaro (sem partido) até as portas de 2022 do que a efetivação real de um processo para a saída do presidente do cargo. O cálculo se baseia na avaliação principal de que o presidente tem ho...