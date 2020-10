Política Em Tocantínia, Miracema e Lajeado, candidatos e Ministério Público limitam 8 comícios na campanha Candidatos também só poderão fazer duas carreatas, como medida de contenção da Covid-19

Reunião entre representantes de coligações e o promotor da 5ª Zona Eleitoral, em Miracema, definiu que entre as medidas para conter a Covid-19 nas eleições a limitação de apenas 8 comícios na campanha. De acordo com o acordo, serão 4 comícios na zona urbana e quatro na zona rural. A sugestão partiu do promotor João Edson de Souza. ...