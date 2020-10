Política Em sua última sessão, Celso refuta 'privilégios' e defende depoimento presencial de Bolsonaro STF analisa recurso em que presidente pede permissão para ser interrogado por escrito; julgamento foi suspenso

Na última sessão como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), o decano Celso de Mello refutou nesta quinta-feira (8) a concessão de "privilégios" e "tratamento seletivo" e defendeu que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deponha presencialmente à Polícia Federal. O julgamento do recurso que discute o pedido do chefe do Executivo para ser interrogado por es...