Em revés para o MPF, juiz federal manda ação da Ápia cobrando R$ 225 milhões para justiça estadual

Em um revés jurídico para o Ministério Público Federal (MPF) no Tocantins, o juiz titular da 1ª Vara da Justiça Federal em Palmas Eduardo de Melo Gama decidiu que a ação de improbidade contra empresários envolvidos na Operação Ápia não será julgada mais pela Justiça Federal, mas pela Justiça Estadual em Palmas. A sentença terminativa, de quinta-feira, 28, saiu na ação protocolada em 8 de abril do ano passado contra os mesmos empresários denunciados na esfera criminal, alvos da força-tarefa do MPF que atua na Operação Ápia, deflagrada pela Polícia Fede...