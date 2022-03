Política Em mensagem, Carlesse disse ser vítima de golpe de “forças ocultas” que o tiraram do poder Ex-governador cita "casta que só pensa no poder", nega aparelhamento da Polícia Civil e diz que tudo que lhe imputam como crime teve os deputados como parceiros

Em mensagem lida por seu advogado Juvenal Klayber, o ex-governador Mauro Carlesse (PSL) se declarou inocente diante de todas as acusações que lhe são imputadas pela Procuradoria-Geral da República e Polícia Federal e creditou sua saída do governo do Estado a “forças ocultas”. “O Tocantins sofre mais um golpe dessa casta que não pensa no povo, mas apenas no Poder” d...