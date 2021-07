Política Em meio a crise hídrica no Brasil, ministro de Minas e Energia sairá de férias A ausência de Bento Albuquerque acontece em meio a maior crise hídrica dos últimos 91 anos

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deve embarcar para a Itália no dia 20 de julho, onde participará da Sessão Ministerial Conjunta de Clima e Energia do G20. As reuniões ministeriais são organizadas independentemente da cúpula do G20. Na cúpula, os chefes de Estado vão avaliar as propostas elaboradas pelos ministros. O evento com os...