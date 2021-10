Política Em live do Dia do Servidor Público, Estado confirma retorno da jornada de 6 horas Jornada reduzida deve começar em novembro, na próxima quarta-feira, conforme o governador em exercício, Wanderlei Barbosa; acesse a live completa na matéria

Em live do Dia do Servidor Público, realizada na tarde desta quinta-feira, 28, o Governo do Tocantins anunciou o retorno da jornada de 6 horas de trabalho. No momento, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, também assinou a medida para a jornada corrida que, conforme o gestor, deve começar no início de novembro, na próxima quarta-feira, 3. Barbosa também...