Vereador da capital por 3 mandatos e deputado estadual por mais 4, o deputado federal Eli Borges (SD) lançou em live na terça-feira, 18, sua pré-candidatura a prefeito de Palmas, afirmando que após deixar uma contribuição significativa para o “arcabouço jurídico” na capita, no Estado e o país, agora que deixar um “legado” com sua “visão de administrador” no executivo.

Segundo o pré-candidato, a decisão saiu após receber apoio de líderes políticos e segmentos religiosos com que fez várias reuniões online. Um pouco constrangido por se lançar de forma virtual, Eli disse que era a única forma de fazê-lo, nesse momento em razão da pandemia, mas era o momento de se apresentar para o eleitor palmense, como a alternativa capaz de colocar “uma posição cristã que glorificará o nome de Deus” na administração de Palmas.

“Meu amigo fica aqui o registro que considero importante, você me conhece eu prefiro lhe dizer, por uma posição cristã e respeitando sempre todas as matizes religiosas, será uma posição que glorificará o nome de Deus e vou dizer mais ainda, não tenho dúvidas, que, em Deus querendo e você querendo e como instrumento de Deus que vai às urnas, e eu não estou absolutamente pedindo votos, apenas dizendo caso a sociedade entenda assim quando lançarmos as nossas propostas, e no futuro você vai tomar a decisão”, disse.

Depois o candidato ouviu perguntas e indicou como será seu plano de governo. Uma das perguntas foi sobre turismo de eventos, como o Carnaval da Fé, que ele defendeu a manutenção e ampliação. “Turismo de eventos acontecerão, com certeza, trazendo recursos para o município de Palmas realizar eventos de caráter religioso e que dignifica o ser humano, tem de acontecer precisam de acontecer, sempre respeitando o ser humano como pessoa”, defendeu.

Eli disse que não detalharia na live suas propostas de governo porque a legislação não permite falar em proposta de governo antes da campanha oficial.

A live pode ser conferida abaixo.