Política Em Goiás, Bolsonaro agradece trabalhadores do campo por “não terem parado” durante a pandemia O presidente voltou a criticar a medida de isolamento social contra a Covid-19, pauta que inclusive motivou um breve rompimento entre ele e Caiado no início da pandemia

Em visita a Goiás, para entrega de títulos de propriedade rural, no assentamento Bom Sucesso, em Flores de Goiás, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que estava sem máscara, voltou a criticar a política de prevenção da Covid-19, que inclusive gerou atrito entre ele e o governador Ronaldo Caiado (DEM) no início do ano, de fechamento das atividades para que as p...