Política Em evento da PF, Bolsonaro tira máscara e diz que todos pegarão coronavírus um dia Presidente disse que está vivo mesmo depois de ter sido contaminado

Presente na abertura dos cursos de formação da PF, nesta terça (11), Bolsonaro mostrou mais uma vez como lida com o coronavírus. No final do evento, o presidente avisou que tiraria a máscara, dizendo não ser um problema já que todos vão pegar a doença um dia. Disse que está vivo mesmo depois de ter sido contaminado. André Mendonça (Justiça) participou da cer...