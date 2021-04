Política Em derrota para Bolsonaro, CPI da Covid é instalada com minoria governista e Renan na relatoria Aliados do presidente tentaram por diversas vezes impedir a nomeação de Renan e conseguiram até mesmo uma liminar na Justiça Federal para barrá-lo

Principal desafio político de Jair Bolsonaro (sem partido), a CPI da Covid foi instalada na manhã desta terça-feira (27) no Senado e confirmou nos postos mais importantes da comissão parlamentares independentes ou oposição ao governo. Numa derrota ao Palácio do Planalto, Renan Calheiros (MDB-AL) foi indicado relator pelo presidente eleito do colegiado Omar Aziz (...