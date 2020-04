Ao apontar vasta experiência em saúde pública, com anos de trabalho fora e dentro de Cuba principalmente no controle de epidemias e pandemias, 25 médicos formados naquele país escreveram uma carta ao governador Mauro Carlesse (DEM) se colocando à disposição para serem contratados pelo governo estadual para atuar no enfrentamento ao novo coronavírus.

Segundo os autores, eles atuaram no Programa Mais Médicos, do Governo Federal até novembro de 2018, período em que o contrato entre Cuba e Opas (Organização Pan-americana de Saúde) sofreu rompimento e decidiram permanecer no país, porque constituíram famílias e buscam “melhores condições de vida” e foram “recebidos de maneira calorosa pela população brasileira”.

A relação dos nomes que assinam a carta mostra que os médicos cubanos que estão no Tocantins possuem status migratório de forma permanente, temporário e também de naturalizados. Os 25 estão radicados em 17 dos 139 municípios tocantinense: Almas; Araguacema; Araguaína; Araguatins; Augustinópolis; Babaçulândia; Cariri; Colinas; Dianópolis; Formoso do Araguaia; Gurupi; Itaguatins; Palmas; Recursolândia; São Bento; Taguatinga e Tocantinópolis.

Eles destacam iniciativas dos governos do Pará, Maranhão, Goiás, Mato Grosso do Sul e do Acre em contratar médicos cubanos que também ficaram nos estados de forma emergencial. “Neste momento de crise na saúde mundial na luta contra o coronavírus, nosso profissionalismo e experiência em emergência epidemiológica tornam-se fundamental para resguardar as vidas das pessoas”, escrevem eles. Os autores afirmam que estão dispostos a ajudar os municípios, estado e o governo federal “atuando em caráter emergencial, até revalidar nossos diplomas e estivermos autorizados a atuar como médicos com CRM”, afirmam.

Procurado, o governo não se manifestou sobre o pedido.

Saiba quem são os autores

1-Noel Hermeregildo Baez Escalona (Almas)

2-Osmel Pompa Hernández (Araguacema)

3-Yeney Rivas Alfonso da Luz (Araguaína)

4-Wilfredo Alberto Tamayo Tejeda (Araguaína)

5-Virgen Reyes Zayas (Araguaína)

6-Yuderkis Jimenez Suarez. (Araguaína)

7-Yamile Horta Alvarez Molina (Araguaína)

8-Yuriannis Montes de Oca lOPEZ (Araguaína)

9-Aleadna Silvera Fuentes (Araguatins)

10-Leodanis Fresneda Ramos (Augustinópolis)

11- Benisia Del Carmen Figueredo Gonzalez (Babaçulândia)

12-Jose Marcos Martinez Menendez (Cariri)

13-Idailin Fernández Fonseca (Colinas)

14-Yamila Morales Leyva (Dianópolis)

15-Melisa Sanchez Dominguez (Formoso do Araguaia)

16-Ulisses Fernández Martínez (Gurupi)

17-Nelson Silot Concepción (Gurupi)

18-José Victor Pérez Rodriguez (Itaguatins)

19-Jaime Valera Fonseca (Palmas)

20-Roger Alexander Rivero Sarmiento (Palmas)

21-Daylin Ramos Massana. (Palmas)

22-Katia Perez Brossard (Recursolândia)

23-Nuria Rodriguez Santana (São Bento)

24-Deimi López Horrutinie (Taguatinga)

25-Osvaldo Sanchez Martinez (Tocantinópolis)