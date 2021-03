Política Em Axixá, vereador é detido suspeito de cobrar propina para aprovar contas de prefeito Informação é que investigado teria pedido inicialmente R$ 20 mil e, posteriormente, no dia da detenção em flagrante cobrado R$ 15 mil; Polícia Civil o afastamento do suspeito do cargo público por 180 dias

A Polícia Civil deteve um vereador de Axixá do Tocantins por suspeita de propina de R$ 20 mil para aprovar contas do prefeito da cidade, prefeito Auri Wulange Ribeiro (PTB). A detenção pela prática do crime de concussão - quando se utiliza da função pública para exigir vantagem indevida - ocorreu nesta terça-feira, 23, em flagrante quando o suspeito teria tentado cobrar R...