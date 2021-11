Política Em 2020, prefeituras do Tocantins ocuparam mais de 50 mil pessoas, aponta IBGE Pesquisa mostra que de 58% dos servidores municipais da administração direta eram estatutários

Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), divulgados esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), traz informações sobre a estrutura, a dinâmica, dados referente a Recursos Humanos e o funcionamento das instituições públicas municipais. Em 2020, as prefeituras do Tocantins ocuparam 57.961 pessoas. De acordo com o levantamento, 5...