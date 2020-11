Política Wagner Rodrigues diz que principal objetivo de sua gestão será a continuidade dos projetos de Dimas De acordo com a última atualização do TSE, com 84,57% da apuração das urnas, o candidato do Solidariedade tinha 33.569 votos (51,06%)

