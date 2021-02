Política PSDB assume R$ 590,1 mil de dívidas da campanha e Cinthia tem contas da eleição aprovadas Aprovação das contas com o rombo de mais de meio milhão foi possível após PSDB Nacional autorizar diretório de Palmas a assumir a dívida; outras inconsistências, como a contração da irmã da prefeita, não macularam a prestação, diz promotor

A prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) teve as contas da campanha de 2020 aprovadas pela Justiça Eleitoral, mas vai responder, de forma solidária com o PSDB de Palmas, por uma dívida de R$ 590.180,14 deixada pela campanha eleitoral que a reelegeu em novembro de 2020. Técnicos da Justiça Eleitoral detectaram a dívida após cruzar todas as receitas, que somam ...