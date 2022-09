Política Tocantins tem o menor número de denúncias por propaganda eleitoral irregular Entre os 12 municípios do estado que registraram denúncias, Palmas possui o maior número

A Justiça Eleitoral conta com 35 denúncias de propaganda eleitoral irregular no Tocantins, até esta segunda-feira, 19. O número é 54% menor do que o registrado em todo o pleito eleitoral em 2018, 76 denúncias, e deixa o Estado na última posição em nível nacional. Os dados são do aplicativo Pardal, criado em 2014. A Capital é o município com o maior número de den...