Política Dos 139 prefeitos eleitos no Tocantins, 34 declararam ter um patrimônio superior a R$ 1 milhão No topo da lista aparecem os eleitos em Rio da Conceição e Pedro Afonso, os dois com patrimônios acima dos R$ 12 milhões; veja lista

No último domingo, 15, os tocantinenses foram às urnas para a escolha dos prefeitos que irão governor os 139 municípios do Estado pelos próximos quatro anos. Após os resultados das urnas, o Jornal do Tocantins levantou quantos desses prefeitos declaram ter um patrimônio superior a um milhão de reais. Para isso, o JTo usou o portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais, plataforma de...