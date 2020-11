Política Após ser eleito prefeito de Paraíso, Celso Morais diz que trabalhará pelo crescimento da cidade Atual vice-prefeito recebeu 15.889 votos

Eleito vice-prefeito de Paraíso do Tocantins em 2016, ao lado de Moises Avelino (MDB), Celso Morais (MDB) será, pelos próximos quatro anos, o prefeito da cidade. Eleito na tarde deste o domingo, 15, com 15.889 votos (72,06%), o empresário de 34 anos, disse que está preparado para governar ao município e agradeceu os eleitores que o coloram na função de chefe do executivo m...