Política TSE diz que justificativas de ausência via e-Título passam de 503 mil Tribunal atualiza números de eleitores que não votaram neste domingo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou neste domingo, 29, dia do segundo turno das eleições municipais, que entre as 7h e as 12h05, 503.559 eleitores justificaram ausência às urnas por meio do aplicativo e-Título. Segundo a Justiça Eleitoral, o aplicativo tem funcionado “adequadamente e sem instabilidade”, diferentemente do primeiro turno, realizado em 15 ...