Política Tribunal muda sentenças e libera dois candidatos barrados por juízes eleitorais Decisões do Tribunal Regional Eleitoral também confirmaram dois candidatos e derrubaram uma candidatura; confira os detalhes das candidaturas e decisões

Ao julgar 39 recursos eleitorais sobre registro de candidaturas julgados por juízes eleitorais, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO) do Tocantins reformou duas sentenças para liberar duas candidaturas que haviam sido barradas por juízes eleitorais do interior do Estado. A corte também manteve duas candidaturas que haviam sido aprovadas, mas sofreram questionamento no ...