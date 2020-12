Política PV quer cassar o mandato de 2 suplentes e 2 vereadores eleitos em novembro por infidelidade Ação na Justiça aponta que Cabeção, Solange, João do Açougue e Vanderlei Arruda ignoraram candidato a prefeito do partido e pediram votos para o adversário, também derrotado

A comissão provisória do PV em Augustinópolis entrou com uma ação para que a justiça eleitoral reconheça a infidelidade partidária de dois suplentes e dois vereadores reeleitos nas eleições de novembro, impeça a posse deles no dia 1º de janeiro e convoque os suplentes para as vagas. O estatuto do partido proíbe que candidatos a qualquer cargo apoiem candidatos de out...